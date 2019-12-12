«Краснодар» вылетел из Лиги Европы. Впервые за 18 лет ни один из российских клубов не попал в весеннюю часть еврокубков

«Краснодар» со счетом 0:3 проиграл «Хетафе» в заключительном матче группового этапа Лиги Европы и не смог выйти в 1/8 финала.

Московский ЦСКА сыграет свой последний матч в Лиге Европы позднее 12 декабря, но в независимости от его исхода не сможет претендовать на выход из группы.

Таким образом, ни один российский клуб не попал в весеннюю часть еврокубков. Как отмечает Sports.ru, это произошло впервые за 18 лет.

В начале сезона от России в еврокубки попали шесть клубов. Тульский «Арсенал» и московский «Спартак» не смогли преодолеть отборочный раунд в Лигу Европы. «Зенит» и «Локомотив» заняли последние места в своих группах в Лиге чемпионов.