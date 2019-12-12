Британская фармкомпания бесплатно передаст в Россию 30 тысяч упаковок лекарства «Фортум» для пациентов с муковисцидозом

Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline (GSK), выпускающая антибиотик «Фортум» для людей с муковисцидозом, предложила бесплатно передать это лекарство для пациентов в России.

Как сообщает «Новая газета», производитель предложил распределить необходимое количество «Фортума» среди пациентов через благотворительные фонды и лечебные учреждения.

В Минздраве сообщили, что GSK передаст 30 тысяч упаковок лекарственного препарата, которые завезут в регионы России.

Как сообщили в GSK, ранее компания решила уйти с российского рынка, поскольку государство начало закупать больше , чем оригинальных препаратов

В 2019 году в Россию перестали поставлять несколько антибиотиков для пациентов с муковисцидозом: «Фортум», «Колистин» и «Тиенам».