В США приостановили обучение всех военнослужащих из Саудовской Аравии после стрельбы на базе ВМС во Флориде
Власти США на неопределенное время приостановили обучение всех военнослужащих из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.
Военное ведомство заявило, что приостановка коснется только практических занятий; теоретические занятия, например, уроки английского языка, будут продолжаться.
Пентагон заявил, что саудовских военнослужащих отстранили от обучения на время пересмотра процедур проверки, которые в итоге будут применяться ко всем иностранным курсантам в США.
Как пишет Reuters, в Соединенных Штатах учатся более пяти тысяч иностранных военнослужащих. Из них 852 человека из Саудовской Аравии.
6 декабря на базе ВМС США во Флориде произошла стрельба. В результате погибли три человека, еще восемь человек получили ранения.
Огонь открыл 21-летний Мохаммед Саид аль-Шамрани — офицер военно-воздушных сил Саудовской Аравии, который проходил трехлетнюю программу обучения в США. Он был убит. ФБР предполагает, что он действовал в одиночку.