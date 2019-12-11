В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28

Вертолет Ми-28 разбился в Краснодарском крае после того, как вылетел из города Кореновск, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

Вертолет нашли разрушенным у станицы Платнировская, в двух километрах от аэродрома вылета, сообщил неназванный источник агентства.

На борту судна находились только командир и второй пилот. Они погибли.

По предварительной информации, вертолет мог разбиться из-за сложных метеоусловий.

Как уточняет Baza, боевой вертолет относится к 55-му вертолетному полку в Кореновске.