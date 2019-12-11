Путин проигнорировал вопрос о деле Голунова на заседании СПЧ. Песков объяснил, что не нарочно

Президент РФ Владимир Путин не специально проигнорировал на заседании СПЧ вопрос о . Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Поскольку там было много вопросов в одном одновременно задано, по всей видимости, просто он эту тему опустил. Я думаю, что только поэтому, какого-то иного умысла здесь нет», — сказал он.

Песков также добавил, что у Кремля пока нет новой информации о ходе расследования. «Там же идет разбирательство по линии Следственного комитета. Нового ничего нет», — сообщил пресс-секретарь.

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