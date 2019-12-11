Преступники открыли стрельбу на кладбище и в супермаркете Джерси-Сити. Погибли четыре человека

Четыре человека, в том числе полицейский, погибли в результате стрельбы, открытой двумя злоумышленниками в американском Джерси-Сити.

Как сообщает The New York Times, стрельба началась на городском кладбище — там один из полицейских выслеживал подозреваемых в убийстве. Преступники застрелили его, после чего уехали с кладбища на угнанном грузовике.

Через некоторое время они оказались в иудейском пригороде, где забаррикадировались в местном супермаркете, расположенном рядом с синагогой и школой.

Полиция оцепила территорию и несколько часов вела осаду здания, вступая в перестрелки с подозреваемыми. По завершению спецоперации в магазине были обнаружены пятеро погибших, включая двух подозреваемых злоумышленников. Еще двое полицейских получили ранения. Их жизни ничего не угрожает.

Полиция не считает случившееся терактом, хотя мэр города Стивен Фулоп объявил, что преступники могли намерено напасть на супермаркет.