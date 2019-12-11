Главу петербургского «Метростроя» арестовали по делу о растрате

Дзержинский районный суд Петербурга арестовал на два месяца генерального директора ОАО «Метрострой» Николая Александрова по подозрению в , сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, Александров вместе с сообщниками похитил средства компании, заключив фиктивные договора на поставку сырья под видом госконтрактов. Эти контракты связаны со строительством Фрунзенского радиуса от станции метро «Международная» до «Шушар». Ущерб по делу оценивается в 178 миллионов рублей.

Своей вины глава «Метростроя» не признал. Адвокат подозреваемого просил назначить ему домашний арест или отпустить под залог имущества в размере 25 миллионов рублей. Защитник утверждал, что арест Александрова приведет к банкротству «Метростроя» и оставит без работы 4000 сотрудников компании.

«Александров, высказываясь по поводу ходатайства следствия, пояснил суду, что он ничего „не шкерит“ (про имущество в собственности), ни на кого „не наезжает“ (про знакомство с сотрудниками правоохранительных органов) и, вообще, он открытый человек и никуда бежать не собирается, следствию противодействовать не будет. Назвать свои средние доходы в месяц, как и расходы, обвиняемый не смог», — говорится в сообщении судебной пресс-службы.