В больнице чешского города Острава произошла стрельба. Погибли шесть человек

В чешском городе Острава произошла стрельба в университетской больнице. По последним данным, погибли шесть человек. Об этом сообщает издание České noviny со ссылкой на местные власти.

Как пишет издание iDNES, стрельба была открыта около семи часов утра по местному времени в отделении травматологии. Нападавший скрылся. Его мотивы неизвестны. Полиция опубликовала его фото и попросила о помощи в поисках.

Нападение в Остраве стало вторым по количеству жертв массовым убийством в послевоенной истории Чехии. В 2015 году в результате стрельбы в городе Угерски-Брод были убиты восемь человек. Столько же людей погибли в 1973 году в Праге, когда водитель грузовика Ольга Гепнарова наехала на группу пешеходов.