Умерла вокалистка Roxette Мари Фредрикссон

Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон. Ей был 61 год.

У Фредрикссон 17 лет назад была обнаружена опухоль мозга. В 2016 году группа Roxette прекратила активную концертную деятельность из-за состояния здоровья вокалистки.

Группа Roxette была основана в 1986 году. Помимо Фредрикссон, ее участником был гитарист Пер Гессле.

Roxette — одна из наиболее известных шведских поп-групп, во всем мире продано более 75 миллионов копий ее альбомов.