Умер Юрий Лужков

Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года.

ТАСС / Scanpix / LETA

По данным РЕН ТВ, Лужков умер в одной из клиник в Мюнхене, где ему должны были проводить плановую операцию на сердце. Как уточняет Baza, бывший мэр Москвы умер на следующий день после операции — сама она прошла успешно, но после нее возникли осложнения, которые привели к отеку легких.

Соболезнования в связи со смертью Лужкова выразил действующий мэр Москвы Сергей Собянин.

Юрий Лужков занимал должность мэра Москвы с 1992 по 2010 год.