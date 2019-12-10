Российскую версию Menʼs Health закроют. Журнал издавали 20 лет

Российская версия журнала Menʼs Health прекращает существование, сообщает BluePrint.

Журнал ссылается на письмо главного редактора Menʼs Health Максима Семеляка из номера, который поступит в продажу 23 декабря.

Российскую версию Menʼs Health издает ООО «Ясно Паблишинг», учредитель которого — Яна Мозель-Кудрявцева, жена Демьяна Кудрявцева, пишет РБК.

Кудрявцев подтвердил изданию, что Menʼs Health в России закроют: «Российский рынок тяжел для мужских изданий, к тому же доходы от рекламы в этом году значительно снизились во всем печатном сегменте».

Menʼs Health выходит в России с 1998 года. Аудитория одного номера в марте-июле 2019-го составляла 778 тысяч человек, приводит РБК данные Mediascope. Речь идет о жителях крупных городов.

Для сравнения, аналогичный показатель журнала Maxim — почти полтора миллиона человек, Playboy, который выходит раз в два месяца, — 938 тысяч человек, уточняет РБК.