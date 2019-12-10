Чилийский военный самолет разбился по пути в Антарктиду. На борту находились 38 человек

В проливе Дрейка потерпел крушение чилийский военно-транспортный самолет Hercules C130, который направлялся в Антарктиду. Об этом сообщили военно-воздушные силы Чили.

На борту самолета находились 38 человек: 17 членов экипажа и 21 пассажир. Выжил ли кто-то из них, пока неизвестно. Ведется поисковая операция.

Hercules C130 накануне вечером вылетел из чилийского города Пунта-Аренас. Он направлялся на принадлежащую Чили антарктическую базу имени президента Эдуардо Фрея Монталвы. Находившийся на борту персонал должен был осмотреть трубопровод, поставляющий топливо на базу.

Примерно через час после вылета самолет перестал выходить на связь. Спустя еще семь часов ВВС Чили объявили о крушении Hercules C130.