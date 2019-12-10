Бывший бейсболист Пит Фрейтс, вдохновивший флешмоб Ice Bucket Challenge, умер в возрасте 34 лет

Бывший капитан команды по бейсболу Бостонского колледжа Пит Фрейтс, который, как считается, вдохновил флешмоб Ice Bucket Challenge, умер в возрасте 34 лет.

В 2012 году, когда Фрейтсу было 27, ему диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС).

Считается, пишет The Guardian, что флешмоб Ice Bucket Challenge, участники которого обливались ледяной водой, выкладывали запись в соцсети и призывали делать пожертвования на исследования БАС, в 2014 году начал профессиональный игрок в гольф Крис Кеннеди.

Однако всемирно известным Ice Bucket Challenge стал после того, как к нему присоединились Фрейтс и его семья, рассказавшие о флешмобе в соцсетях.

В Ice Bucket Challenge приняли участие Джастин Трюдо, занимающий в настоящий момент пост премьер-министра Канады, создатель Facebook Марк Цукерберг, основатель Microsoft Билл Гейтс, актеры Том Круз и Роберт Дауни-младший и многие другие.

Ice Bucket Challenge собрал около 220 миллионов долларов по всему миру. Эти средства, в частности, помогли профинансировать исследование, в результате которого был обнаружен вариант гена, связанного с высоким риском развития БАС.