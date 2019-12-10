Аэропорт Внуково отказался переходить на электронные посадочные

Внуково отложил переход на электронные посадочные талоны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Действующая нормативная правовая база не позволяет полностью отменить ручной контроль документов, удостоверяющих личность», — пояснили агентству в пресс-службе, уточнив, что тестирование показало эффективность автоматизированной системы обслуживания пассажиров.

«Победа» (входит в группу «Аэрофлот») 9 декабря сообщила, что Внуково (базовый аэропорт лоукостера) перестанет принимать посадочные талоны, сохраненные на мобильном устройстве, с 10 декабря. В пилотном режиме такие билеты Внуково принимал на внутренних рейсах с 1 июня 2019 года.

По данным портала FrequentFlyers, аэропорт не стал покупать платную версию программного обеспечения, на котором работает система электронных посадочных, после того, как закончился тестовый бесплатный период.

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