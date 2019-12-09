В Удмуртии погиб ребенок с ДЦП, неделю пробывший в квартире с умершей матерью. Возбуждено уголовное дело

В городе Можга, Удмуртия, завели уголовное дело по факту гибели 13-летнего мальчика, который неделю провел в запертой квартире с умершей матерью. Дело возбуждено по статье о халатности, повлекшей смерть человека, сообщает удмуртское управление СК.

По данным следствия, ребенок из-за заболевания («Интерфакс» пишет, что речь о ДЦП) не мог самостоятельно передвигаться и находился на домашнем обучении. Полиция 6 декабря получила сообщение от педагогов, которые занимались с подростком, что 51-летняя мать ребенка несколько дней не открывает им дверь.

Дверь взломали, выяснилось, что подросток умер около суток назад от переохлаждения. Мать умерла неделю назад, причина ее смерти пока не известна.

Уполномоченная по правам ребенка РФ Анна Кузнецова полагает, что социальные службы делают недостаточно для помощи семьям с тяжело больными детьми.

«Думаешь: как? Никто не знал? Не слышал? В таких ситуациях, когда заведомо известно, что в семье нет родственников, что в семье нет возможности в кризисной ситуации позвать на помощь, что наедине человек хронически больной с ребенком беспомощным, инвалидом. Ну прозванивайте хотя бы два раза в неделю!» — приводит слова Кузнецовой РИА Новости.

Агентство также добавляет, что ребенок после смерти матери пытался шумом привлечь внимание соседей. От переохлаждения он погиб, упав с инвалидной коляски, открывая кран, чтобы попить воды. Квартира была затоплена, но, поскольку она находится на первом этаже, вода лилась в подвал, и соседи этого не заметили, передает агентство.