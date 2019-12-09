«Олдбоя» покажут в России на большом экране в разрешении 4K

Фильм «Олдбой» корейского режиссера Пак Чхан-ука в 4K-разрешении запустят в прокат 23 января 2020 года. Об этом «Медузе» сообщил прокатчик, компания «Русский Репортаж».

Киноленту покажут в сети «Формула кино» / «Синема парк» в двух версиях — с субтитрами и в дубляже.

Олдбой — русский трейлер Трейлеры на русском языке

Пак Чхан-ук снял «Олдбоя» в 2003 году, кинолента завоевала гран-при Каннского фестиваля. Фильм входит в «трилогию мести» Чхан-ука вместе с картинами «Сочувствие господину Месть» и «Сочувствие госпоже Месть».