General Motors избавился от всех заводов в России

Американская General Motors (GM) продает свой последний актив в России: «АвтоВАЗ» покупает у концерна 50% в совместном предприятии GM-Avtovaz, который станет после этого полностью российским. Об этом сказано в сообщении «АвтоВАЗа».

Завод, принадлежавший совместному предприятию, «в течение определенного периода времени» продолжит выпуск автомобилей Niva Chevrolet, уточнил «АвтоВАЗ».

В дальнейшем автомобили будут выпускать под маркой Lada, а компанию GM-Avtovaz переименуют.

GM-Avtovaz был одним из первых предприятий российского автопрома с участием иностранного капитала, напоминают «Ведомости». Завод работал с 2002 года. В 2015-м на фоне резкого падения продаж автомобилей GM перестал выпускать в России автомобили Opel и закрыл автозавод в Санкт-Петербурге.