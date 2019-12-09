Фигурант дела бывшего главы Коми потребовал от властей России 2,25 миллиона за перевозку в автозаках. Он провел в них 1600 часов

Павел Марущак — фигурант дела бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера — подал в суд на МВД, Минфин и Генпрокуратуру. Он требует возместить моральный вред, понесенный во время перевозки в автозаках.

С иском Марущака ознакомились «Ведомости». Из него следует, что заявитель провел почти четыре года в московских СИЗО, откуда его не менее 203 раз вывозили к следователям и в суды. В общей сложности он находился в автозаках около 1600 часов.

Марущак ссылается на недавнее решение ЕСПЧ, по которому одна из заявительниц получила компенсацию в 1500 евро за 20 перевозок в автозаке общей продолжительностью 11 часов 40 минут. По такому тарифу за свои 1600 Марущак мог бы потребовать 15 миллионов рублей. Но «понимая, что российские суды не обеспечивают эффективной правовой защиты при рассмотрении жалоб даже на пытки», он просит лишь 2,25 миллиона рублей.

Интересы Марущака представляет юрист фонда «Общественный вердикт» Эрнест Мезак. Кроме иска к МВД, Минфину и Генпрокуратуре, он подал жалобу в ЕСПЧ. Она будет отозвана, если по иску удастся добиться справедливой компенсации, отметил Мезак.

Павел Марущак в 2010-2015 годах руководил управлением информации администрации главы Коми. В июне 2019 года он получил пять лет и восемь месяцев колонии по обвинению в получении взятки. Также его обвиняли в участии в преступном сообществе, но суд счет это недоказанным.

Вскоре после приговора Марущак вышел на свободу по закону, который приравнивает один день в СИЗО к полутора дням в колонии.

Бывший глава Коми Вячеслав Гайзер, по делу которого проходил Марущак, получил 11 лет колонии за мошенничество, коррупцию и отмывание денег.