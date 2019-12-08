Заведующую московским роддомом арестовали по делу о халатности

Бывшая заведующая филиалом московского роддома № 27 имени Спасокукоцкого Марина Сармосян арестована судом по подозрению в ненадлежащем оказании медицинской помощи роженицам, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В отношении врача Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по двум статьям УК — 293 («Халатность») и 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Дело расследуется на основании заявлений четырех потерпевших — им было отказано в проведении кесарева сечения, в результате чего новорожденные дети получили травмы при прохождении через родовые пути, рассказал собеседник агентства. 6 декабря Сармосян и заведующие всех отделений роддома были уволены после служебной проверки московского департамента здравоохранения.

Ранее одна из женщин, рожавших в роддоме № 27, публично обвинила медиков во врачебных ошибках, из-за которых ее ребенок получил инвалидность при рождении.

Знакомая Сармосян в беседе с «МБХ медиа» заявила, что всех врачей в роддоме уволили в результате «рейдерского захвата», а на их место назначили сотрудников Боткинской больницы. Доказательств в деле Сармосян нет, утверждает она.