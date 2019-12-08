Сотрудники ФСИН объявили акцию «Бездомный полк», требуя обещанного жилья. В ведомстве это назвали провокацией

Бывшие и действующие сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний обратились к руководству ведомства и президенту РФ с требованием предоставить обещанное жилье. Соответствующие видеоролики появились в сообществе «Союз сотрудников ФСИН» во «ВКонтакте».

Акция получила название «Бездомный полк ФСИН». 6 декабря в соцсети было опубликовано обращение московских сотрудников службы. 8 декабря вышел ролик их коллег из Петербурга. 11 декабря должно выйти видео с обращением сотрудников ФСИН из 30 регионов России.

Участники акции утверждают, что им не выделяют полагающиеся социальные выплаты на приобретение жилья, а также выселяют из ведомственных квартир. Они говорят, что проблема носит общероссийский характер и жилье получают только высокопоставленные чины ведомства.

Инициатор акции Евгения Мальцева сообщила радиостанции «Говорит Москва», что сейчас в «Бездомном полке» участвуют около 200 человек. Они обещают устроить пикетирование Госдумы.

В свою очередь в пресс-службе ФСИН заявили «Интерфаксу», что акция «Бездомный полк» «носит провокационный характер и не отражает действительного положения дел с решением жилищных вопросов». В ведомстве отметили, что проблема выселения сотрудников касается лишь одного из домов. Где он находится, во ФСИН не пояснили.