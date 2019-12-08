Умер рэпер Juice Wrld. Ему был 21 год

Американский рэпер Juice Wrld (настоящее имя — Джэрад Энтони Хиггинс) умер в Чикаго в возрасте 21 года, сообщает TMZ.

По данным таблоида, 8 декабря музыканту стало плохо в аэропорту вскоре после прилета из Лос-Анджелеса, у него изо рта пошла кровь. Медики оперативно доставили его в больницу, но спасти не смогли. Точная причина смерти пока неизвестна.

За свою карьеру Juice Wrld выпустил два микстейпа и два студийных альбома. Его дебютный диск 2018 года «Goodbye & Good Riddance» занял четвертое место в хит-параде США, а следующая пластинка «Death Race for Love» стала лидером чарта. На премии Billboard 2019 года рэпер был удостоен приза в номинации «Лучший новый артист».

Juice WRLD — Lucid Dreams (Dir. by @_ColeBennett_) Lyrical Lemonade

Juice WRLD — Bandit ft. NBA Youngboy (Dir. by @_ColeBennett_) Lyrical Lemonade