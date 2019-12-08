На Украине объявлен траур из-за пожара в колледже Одессы. Количество погибших выросло до 10 человек

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем общенационального траура по погибшим в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

В воскресенье на всей территории Украины будут приспущены флаги и отменены развлекательные и концертные мероприятия.

Пожар в Одессе произошел утром 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного здания колледжа. Его площадь составила четыре тысячи квадратных метров. По данным госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, на утро 8 декабря число жертв пожара возросло до десяти человек. Еще 30 человек пострадали, девять из них остаются в больницах.