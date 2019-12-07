В Москве автомобиль насмерть сбил трех пешеходов и врезался в павильон станции МЦК «Окружная». Водитель был пьян

В Москве ранним утром в субботу автомобиль Mazda на большой скорости выехал на тротуар у входа на станцию «Окружная» МЦК и насмерть сбил трех человек, сообщает «Интерфакс». После этого машина врезалась в вестибюль станции МЦК. Авария произошла в районе дома 31 по Локомотивному проезду.

Агентство городских новостей «Москва»

По данным РЕН ТВ водитель и пассажир автомобиля получили травмы. Управление ГИБДД по Москве сообщило, что водитель «мазды» находился в состоянии алкогольного опьянения. У водителя, сообщает РЕН ТВ, за последний год было около 20 штрафов за нарушение ПДД, в том числе за превышение скорости.