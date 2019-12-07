Дайвер, спасавший детей из пещеры в Таиланде, проиграл иск к Илону Маску, назвавшему его «педофилом»

Коллегия присяжных суда в Лос-Анджелесе сочла, что твит Илона Маска, в котором он называл британского дайвера Вернона Ансворта «педофилом», не подпадает под критерии дел о клевете. Маск, таким образом, не может быть привлечен к ответственности, решили присяжные.

Выйдя из зала суда после решения коллегии присяжных Маск заявил журналистам, что «его вера в человечество восстановлена».

Ансворт подал иск против Маска в сентябре 2018 года. Первоначально он потребовал от основателя Tesla и SpaceX компенсацию морального ущерба в 75 тысяч долларов. Также дайвер просил запретить Маску в дальнейшем публиковать посты с оскорблениями в его адрес.

Однако после начала слушаний адвокат, представляющий интересы Ансворта, заявил, что Маск должен заплатить 190 миллионов долларов.

Верн Ансворт летом 2018 года участвовал в Таиланде. Операция длилась около двух недель и вызвала большой резонанс в мире. Маск предложил использовать построенную его компанией минисубмарину, однако Ансворт публично раскритиковал эту идею, после чего основатель Tesla и SpaceX назвал его «педофилом» в твите. Позже Маск также в твиттере извинился перед дайвером.