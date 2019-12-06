Умер бывший майор КГБ Виктор Шеймов, сбежавший во время холодной войны в США

Бывший майор КГБ Виктор Шеймов умер в США в возрасте 73 лет, сообщает The Washington Post. Причиной его смерти стали осложнения, вызванные болезнью легких, сообщила изданию его супруга Ольга.

Виктор Шеймов работал в восьмом главном управлении КГБ. В 1980 году он решил бежать из СССР, поскольку, как пишет WP, разочаровался в коммунистическом режиме. Одной из причин побега Шеймова стало убийство его друга, в котором он подозревал КГБ. Чтобы доказать ЦРУ, что он работает в КГБ, Шеймов предоставил США засекреченные документы.

The Washington Post называет бегство Шеймова из СССР «одним из самых значительных побегов во времена холодной войны». В течение года после отъезда из СССР Шеймов рассказывал ЦРУ о «всемирной криптологической сети КГБ».

Шеймов утверждал, что Советский Союз планировал убийство папы римского Иоанна Павла II, на которого в 1981 году совершили покушение. Также он рассказал о двух сотрудниках Госдепа США и одном сотруднике ЦРУ, работавших на СССР. Кроме того, он заявил, что КГБ причастно к убийству президента Афганистана Хафизулла Амина в 1979 году. Также он говорил о том, что ЦГБ прослушивало посольство США в Москве. Виктор Шеймов получил в США медаль ЦРУ за вклад в национальную безопасность.

На протяжении нескольких лет Виктор Шеймов утверждал, что ЦРУ обещало выплатить ему один миллион долларов на лечение и бесплатное медицинское обслуживание в течение всей жизни. В ЦРУ это отрицали. В 1999 году Шеймов достиг соглашения с ЦРУ, его детали не разглашались.

Всю оставшуюся жизнь после побега Шеймов жил в США.