Ракета «Союз-2.1а» со второй попытки отправила грузовик «Прогресс» на МКС

Ракета-носитель «Союз-2.1а», стартовавшая с Байконура, успешно вывела на расчетную орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-13». Трансляция запуска шла на сайте «Роскосмоса».

«Прогресс МС-13» должны были запустить 1 декабря, но из-за неисправности бортового кабеля старт перенесли на 6 декабря.

Грузовик доставит на МКС кислород, научное оборудование, продукты питания и посылки для экипажа. Космонавты получат оливки, мед, шоколад и конфеты, хрен, кетчуп и свежие фрукты.

Пока что в 2019 году все космические запуски «Роскосмоса» были успешными, до конца года запланирован еще один — 26 декабря с Байконура на ракете «Протон-М» запустят метеорологический спутник «Электро-Л».