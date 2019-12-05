В Египте разбился второй за год истребитель МиГ-29

Истребитель МиГ-29, произведенный в России, потерпел крушение в Египте во время учебно-тренировочного полета, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источник.

Египетский пилот катапультировался. В каком он находится состоянии, неизвестно.

Причиной авиакатастрофы могли стать ошибка пилота или технические неполадки. Расследованием займется спецкомиссия ВВС Египта. Россия направит в Каир своих специалистов.

Официально информация о катастрофе пока не подтверждена. В «Рособоронэкспорте» и Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству это не комментировали.

В ноябре 2018 года в Египте потерпел крушение истребитель МиГ-29М, который Россия поставила египетской стороне в рамках контракта. Тогда пилот выжил.

Россия в рамках контракта от 2016 года поставила в Египет 46 самолетов МиГ-29М/М2. Как пишут «Ведомости», ВВС Египта заплатили за истребители около 2,5 миллиарда долларов.