В банкоматах Сбербанка появились таджикский и узбекский языки

Сбербанк добавил в 80% своих банкоматов возможность обслуживания на таджикском и узбекском языках. На эти языки, говорится в сообщении банка, переведены операции снятия наличных, проверки баланса и оплаты мобильной связи.

Также на узбекском и таджикском языках теперь доступны презентации по популярным среди иностранцев продуктам, например, дебетовым картам, и инструкции по использованию приложений Сбербанка и его программы лояльности.

Всего в банкоматах Сбербанка доступно обслуживание на десяти иностранных языках, включая английский, следует из сообщения кредитной организации.

У Сбербанка, сообщается на сайте кредитной организации, 95,4 миллиона активных клиентов и 77 тысяч банкоматов в России.