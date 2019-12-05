Суд в Индиане запретил эксгумировать тело гангстера Джона Диллинджера. Его могилу хотели вскрыть ради съемок документального фильма

Суд в американском штате Индиана запретил эксгумировать тело гангстера Джона Диллинджера, похороненного на кладбище Краун Хилл в городе Индианаполис. Об этом сообщает издание The Indianapolis Star.

Суд пришел к выводу, что нельзя проводить эксгумацию без согласия администрации Краун Хилл. При этом администрация кладбища не обязана предоставлять весомые основания для своего отказа.

Эксгумировать тело Диллинджера хотел его племянник Майкл Томпсон. В июле 2019 года департамент здравоохранения Индианы разрешил ему вскрыть могилу гангстера. Но администрация Краун Хилл выступила против, заявив, что это угрожает «целостности» кладбища и что не все родственники гангстера согласны на эксгумацию. В августе Томпсон подал в суд на кладбище.

Могилу Диллинджера планировали вскрыть на один день ради съемок документального фильма History Channel. Канал задумал проверить теорию о том, что под именем Диллинджера похоронен другой человек. После новостей о планируемой эксгумации ФБР заявило, что настаивает на официальной версии смерти гангстера. History Channel в итоге отказался от съемок документального фильма про Диллинджера.

Джон Диллинджер и его банда в 1933-1934 годах ограбили более десятка банков. Гангстер возглавил список самых разыскиваемых преступников США. Он удалил свои отпечатки пальцев кислотой и сделал пластическую операцию, чтобы скрыться от полиции. Однако в июле 1934-го 15 агентов ФБР и сотрудников полиции убили Диллинджера на выходе из театра в Чикаго.