Матрос открыл стрельбу на военной базе Перл-Харбор. Он убил двух человек и застрелился

Два человека погибли и еще один получил ранения в результате стрельбы, открытой одним из матросов ВМС США на верфи военной базы Перл-Харбор на Гавайях, сообщает Reuters.

Злоумышленник — действующий военный, проходивший службу на подводной лодке USS Columbia. Он покончил с собой. Имя моряка не раскрывается. Мотивы злоумышленника неизвестны.

Жертвами преступника стали два гражданских специалиста, работавших на верфи по контракту с министерством обороны США. Третий пострадавший, также гражданский контрактник, доставлен в больницу в стабильном состоянии.

После инцидента со стрельбой база Перл-Харбор была закрыта на полтора часа.