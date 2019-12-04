Создатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин отошли от управления материнской структурой компании, холдингом Alphabet. Об этом говорится в заявлении Alphabet.

Пейдж занимал пост гендиректора Alphabet, Брин был президентом холдинга. Теперь управление холдингом перейдет гендиректору Google Сундару Пичаи; он будет руководить и Google, и Alphabet. Пейдж и Брин продолжат участвовать в работе холдинга в качестве членов совета директоров.

Пейдж и Брин объяснили свой уход желанием упростить структуру менеджмента Alphabet. «Мы никогда не были теми, кто будет удерживать руководящие должности, если есть лучший способ управлять компанией», — говорится в заявлении Пейджа и Брина.

Сергей Брин и Ларри Пейдж создали поисковик Google в 1998 году.

В 2015 года Брин и Пейдж создали холдинг Alphabet, в который вошла как компания Google, так и другие проекты. Тогда же Google возглавил Сундар Пичаи.

Прибыль Alphabet в 2018 году достигла почти 31 миллиарда долларов. В компании работают более 100 тысяч человек.

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