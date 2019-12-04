Ларри Пейдж и Сергей Брин покинули руководящие посты в Alphabet — материнской компании Google
Создатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин отошли от управления материнской структурой компании, холдингом Alphabet. Об этом говорится в заявлении Alphabet.
Пейдж занимал пост гендиректора Alphabet, Брин был президентом холдинга. Теперь управление холдингом перейдет гендиректору Google Сундару Пичаи; он будет руководить и Google, и Alphabet. Пейдж и Брин продолжат участвовать в работе холдинга в качестве членов совета директоров.
Пейдж и Брин объяснили свой уход желанием упростить структуру менеджмента Alphabet. «Мы никогда не были теми, кто будет удерживать руководящие должности, если есть лучший способ управлять компанией», — говорится в заявлении Пейджа и Брина.
Сергей Брин и Ларри Пейдж создали поисковик Google в 1998 году.
В 2015 года Брин и Пейдж создали холдинг Alphabet, в который вошла как компания Google, так и другие проекты. Тогда же Google возглавил Сундар Пичаи.
Прибыль Alphabet в 2018 году достигла почти 31 миллиарда долларов. В компании работают более 100 тысяч человек.