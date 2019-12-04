ФАС обвинила производителей шоколада Lindt, порошков Persil и Ariel в двойных стандартах качества продукции для России и Евросоюза

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждения компаниям Lindt, Procter&Gamble и Henkel. Ведомство нашло в действиях производителей признаки нарушения антимонопольного законодательства из-за отличий их продукции для России и Евросоюза.

Роспотребнадзор обнаружил, что в образцах шоколада Lindt, купленных в РФ и ЕС, отличается содержание органических кислот. Пенообразующая способность порошка Persil в России оказалась на 30% ниже, чем в ЕС, а порошка Ariel — на 65% выше. Моющая способность у обоих порошков в РФ и ЕС сопоставима, при этом рекомендуемая доза для стирки на упаковках в России в 1,5-2 раза выше.

ФАС потребовала от Lindt, Procter&Gamble и Henkel устранить нарушения в течение 30 дней. Компании могут сделать это двумя способами: либо продавать в России и Евросоюзе товар одинакового качества, либо нанести на упаковку предупреждение об отличиях продукции. Если нарушения не будут устранены, каждому из производителей грозит до 500 тысяч рублей штрафа.