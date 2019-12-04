ФАС обвинила производителей шоколада Lindt, порошков Persil и Ariel в двойных стандартах качества продукции для России и Евросоюза
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждения компаниям Lindt, Procter&Gamble и Henkel. Ведомство нашло в действиях производителей признаки нарушения антимонопольного законодательства из-за отличий их продукции для России и Евросоюза.
Роспотребнадзор обнаружил, что в образцах шоколада Lindt, купленных в РФ и ЕС, отличается содержание органических кислот. Пенообразующая способность порошка Persil в России оказалась на 30% ниже, чем в ЕС, а порошка Ariel — на 65% выше. Моющая способность у обоих порошков в РФ и ЕС сопоставима, при этом рекомендуемая доза для стирки на упаковках в России в 1,5-2 раза выше.
ФАС потребовала от Lindt, Procter&Gamble и Henkel устранить нарушения в течение 30 дней. Компании могут сделать это двумя способами: либо продавать в России и Евросоюзе товар одинакового качества, либо нанести на упаковку предупреждение об отличиях продукции. Если нарушения не будут устранены, каждому из производителей грозит до 500 тысяч рублей штрафа.
«Мы исходим из того, что… потребитель руководствуется глобальной репутацией бренда при выборе между ними и товарами российских производителей, — отметил [замглавы ФАС] Андрей Кашеваров. — Если качество товаров международных производителей не соответствует европейским образцам, преимущество перед иными производителями является необоснованным. А значит, такая конкурентная тактика может причинить убытки иным участникам рынка».