Чечня потратит 4,6 миллиона рублей на золотые медали имени Ахмата Кадырова с бриллиантами, рубинами и изумрудами

Правительство Чечни выделило из бюджета 4,6 миллиона рублей на закупку 20 золотых медалей и орденов имени первого президента республики Ахмата Кадырова. Тендер размещен на портале госзакупок, на него обратило внимание «МБХ медиа».

Подрядчик должен изготовить 10 медалей «Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова, первого Президента Чеченской Республики». На лицевой стороне медали будет портрет первого президента Чечни, на оборотной — его изречение «Патриотизм доказывается не словами, а делом». Медали будут соединяться с колодками в виде флага Чечни. Лицевая часть каждой колодки должна быть инкрустирована 54 изумрудами, 36 рубинами и 18 бриллиантами.

Также власти Чечни заказали 10 орденов Кадырова. На лицевой стороне ордена будет портрет Кадырова, на оборотной — надписи «Сын своего народа» и «Он ушел непобежденным». Орден должен соединяться с золотой колодкой, инкрустированной драгоценными камнями (какими именно, в техническом задании не уточняется).

Срок исполнения контракта — до 31 декабря.

Орден имени Ахмата Кадырова — высшая награда Чечни, учрежденная в 2004 году. В разные годы ее получили бывший мэр Москвы Юрий Лужков, глава Росгвардии Виктор Золотов и сыну Ахмата Кадырова, нынешний глава Чечни Рамзан Кадыров.

Медали памяти Ахмата Кадырова вручаются с 2016 года. Ими награждены, в частности, Рамзан Кадыров и его мать Аймани Кадырова.