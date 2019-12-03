Верховный суд Карелии приговорил к пожизненному сроку «петрозаводского маньяка» Антона Ипатова. Он за сутки убил двух незнакомых женщин

Верховный суд Карелии приговорил к пожизненному заключению ранее судимого жителя Петрозаводска Антона Ипатова, который за сутки убил двух незнакомых женщин и которого местные СМИ прозвали «петрозаводским маньяком».

Кроме того, Ипатова обязали заплатить родителям убитых им женщин 3,2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Он также должен компенсировать затраты на похороны одной из своих жертв.

В июне 2018 года во время вечеринки Ипатов поссорился со знакомым из-за бывшей девушки и жестоко избил его. 16 сентября 2018-го, будучи пьяным, он ранил ножом 15-летнюю соседку, которая отвергла его ухаживания. 19 и 20 сентября Ипатов зарезал двух незнакомых женщин в Петрозаводске.

Ипатов сознался в преступлениях. Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, убийстве и угрозе убийством. Осужденный будет отбывать наказание в колонии особого режима.

Суд также вынес главе МВД Карелии. По мнению судьи, сотрудники полиции ненадлежащим образом исполняли свои должностные обязанности. В частности, они только через три месяца возбудили дело по факту избиения знакомого Ипатова. Из-за этого трем сотрудникам МВД Карелии уже предъявили обвинения в халатности, их дело направлено в суд.

В предыдущий раз пожизненный приговор в Карелии вынесли в 2009 году. Тогда он был назначен жителю Беломорского района, который запер пять человек в деревянном здании и поджег его. Среди погибших были мать и сестра преступника.