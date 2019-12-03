Мигранты пообещали петербуржцу 10 тысяч евро за перевод через границу в ЕС. Он привел их к бутафорским пограничным столбам в лесу

В Ленинградской области 28 ноября задержали четверых уроженцев Южной Азии, которые хотели нелегально попасть в Евросоюз, и жителя Петербурга, который соорудил для них фальшивую границу между Россией и Финляндией.

Как сообщило пограничное управление ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области, иностранцы нашли проводника по интернету. Им оказался уроженец одной из стран СНГ, живший в Петербурге. Он пообещал провести их через границу в ЕС, запросив за это больше 10 тысяч долларов.

Проводник не планировал выполнять обещание. Он установил в лесу бутафорские пограничные столбы, к которым и привел иностранцев. Там всех пятерых задержали. Суд назначал уроженцам Южной Азии штраф за нарушение режима пребывания в РФ (сумма штрафа неизвестна) и депортацию. На петербуржца заведено уголовное дело о мошенничестве.