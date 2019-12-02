В Оренбурге обрушился мост, пострадали два человека

На окраине Оренбурга обрушился автомобильный мост, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Мост был на реконструкции. При обрушении пострадали два человека, которые вели там ремонт. По данным регионального Минздрава, они получили легкие травмы.

Площадь обрушения составила около 200 метров. В МЧС отметили, что мост рухнул при проезде грузовика. По информации источника «Интерфакса», это был груженый щебнем самосвал.