Премьер-министр Мальты объявил о скорой отставке. Граждане требовали его увольнения из-за убийства журналистки

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат во время телеобращения 1 декабря заявил, что намерен в ближайшее время уйти в отставку, сообщает Times of Malta.

Мускат сообщил, что 12 января 2020 года уйдет в отставку с поста лидера Лейбористской партии, а спустя несколько дней покинет должность премьер-министра.

За несколько часов до заявления премьер-министра тысячи демонстрантов вышли на улицы Валлетты, столицы Мальты. Они потребовали немедленной отставки Муската, чтобы гарантировать справедливое расследование убийства мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции, совершенного в 2017 году.

Джозеф Мускат сказал в своем обращении, что после убийства Каруаны Галиции он каждый день работал над тем, чтобы расследование дела было завершено.

Мускат объявил об уходе после того, как 30 ноября бизнесмена Йоргана Фенека обвинили в соучастии в убийстве Каруаны Галиции.

Джозеф Мускат возглавляет правительство Мальты с марта 2013 года.

Дафна Каруана Галиция — самая известная журналистка Мальты. На основании документов из она обвиняла премьер-министра Мальты Джозефа Муската и членов его семьи в выводе денег в офшоры.

В начале 2017 года расследование Каруаны Галиции о панамских офшорах Джозефа Муската привело к политическому кризису и досрочным выборам на Мальте. 16 октября 2017 года ее автомобиль взорвали в пригороде Валлетты.

В ноябре 2019 года на фоне расследования дела об убийстве в отставку ушли глава администрации премьер-министра Мальты и министр туризма.