В США при крушении частного самолета погибли девять человек

В США в штате Южная Дакота в результате крушения легкого самолета Pilatus PC-12 погибли девять человек.

Инцидент произошел сразу после вылета из аэропорта в городе Чемберлен. Причиной крушения, по предварительным данным, стали плохие погодные условия. Как уточняет CNN, из-за снегопада в районе аэропорта была очень плохая видимость.

Всего на борту находились 12 человек. Трое выживших госпитализированы, об их состоянии не сообщается.