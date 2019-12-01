В США при крушении частного самолета погибли девять человек
Источник: CNN
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В США в штате Южная Дакота в результате крушения легкого самолета Pilatus PC-12 погибли девять человек.
Инцидент произошел сразу после вылета из аэропорта в городе Чемберлен. Причиной крушения, по предварительным данным, стали плохие погодные условия. Как уточняет CNN, из-за снегопада в районе аэропорта была очень плохая видимость.
Всего на борту находились 12 человек. Трое выживших госпитализированы, об их состоянии не сообщается.