The New York Times: в августе российский самолет атаковал лагерь беженцев в Сирии

В августе 2019 года российские ВВС атаковали лагерь для перемещенных лиц вблизи города Хасс в Сирии, в результате чего погибли 19 мирных жителей. Об этом пишет The New York Times.

Журналисты издания сделали такие выводы, сопоставив фотографии и видео очевидцев и записи переговоров российских пилотов, которые были переданы источниками в Сирии.

The New York Times подчеркивает, что лагерь находился более чем в 10 километрах от линии боевых действий. При этом пилот совершил три вылета, которые уложились примерно в два часа.

Минобороны РФ статью пока никак не комментировало.

В октябре The New York Times сообщала, что российская авиация весной 2019 года разбомбила четыре госпиталя на северо-западе Сирии. МИД и Минобороны категорически отвергли эти обвинения.

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