Суд не стал арестовывать замглавы свердловского управления СК. Его задержали при получении взятки за закрытие уголовного дела
Источник: ТАСС
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Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под домашний арест первого замглавы СУ СК по Свердловской области Михаила Бусылко, обвиняемого в получении взятки.
Мера пресечения будет действовать до 28 января. О домашнем аресте ходатайствовала защита.
Бусылко был задержан 30 ноября с поличным. По версии следствия, взятка была передана «за решение вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела».
Вместе с Бусылко был задержан адвокат, которому предъявили обвинения в посредничестве при даче взятки. Он уже признал вину. По словам защиты адвоката, размер взятки составлял два миллиона рублей.