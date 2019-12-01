Суд не стал арестовывать замглавы свердловского управления СК. Его задержали при получении взятки за закрытие уголовного дела

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под домашний арест первого замглавы СУ СК по Свердловской области Михаила Бусылко, обвиняемого в получении взятки.

Мера пресечения будет действовать до 28 января. О домашнем аресте ходатайствовала защита.

Бусылко был задержан 30 ноября с поличным. По версии следствия, взятка была передана «за решение вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела».

Вместе с Бусылко был задержан адвокат, которому предъявили обвинения в посредничестве при даче взятки. Он уже признал вину. По словам защиты адвоката, размер взятки составлял два миллиона рублей.