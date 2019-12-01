Правительство поддержало повышение компенсации некоторым вкладчикам разорившихся банков с 1,4 до 10 миллионов рублей

Правительство РФ вынесло положительное заключение на законопроект о повышении максимального размера некоторым вкладчикам разорившихся банков до 10 миллионов рублей.

Документ предполагает, что на повышенную компенсацию можно будет рассчитывать после продажи недвижимости, получения наследства, получения грантов в форме субсидий или возмещения вреда здоровью.

Право на получение повышенной компенсации, согласно законопроекту, будет действовать в течение трех месяцев с момента размещения денег на счете.

Сейчас лимит страхового возмещения по вкладам в одном банке составляет максимум 1,4 миллиона рублей. При этом по эскроу-счетам, открытым для расчетов по сделкам с недвижимостью, можно получить до 10 миллионов рублей.

Законопроект о повышении лимита страхуемых вкладов был внесен в Думу в июле 2019 года.