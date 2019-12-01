Под Ярославлем пять человек умерли из-за отравления неизвестной жидкостью. Следствие полагает, что они пили стеклоочиститель
Источник: СУ СК по Ярославской области
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В поселке Дубки под Ярославлем пять человек умерли от отравления неизвестной жидкостью. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.
Среди погибших — трое мужчин и две женщины, они все находились в одном доме. Мужчин обнаружили уже мертвыми, а женщины умерли в больнице.
Как отмечает СК, в качестве одной из версий рассматривается употребление жидкости для очистки стекол автомобиля в качестве спиртного напитка. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.