В российских городах прошла серия пикетов «За достойную медицину». Минздрав пообещал рассмотреть обращения протестующих

В 20 российских городах прошли одиночные пикеты «За достойную медицину», организованные профсоюзом «Альянс врачей». Об этом РБК сообщил пресс-секретарь профсоюза Иван Коновалов.

Пикеты прошли, в частности, в Перми, Кургане, Волгограде, Саратове, Екатеринбурге, Омске, Сочи, Ярославле, Петербурге и Москве. По словам Коновалова, в каждом городе-участнике на пикеты вышли не меньше 30 человек. В Москве пикет проходил возле здания Минздрава и, по словам организаторов, собрал не меньше 100 человек.

Замминистра здравоохранения Олег Салагай заявил, что Минздрав предложил всем участникам акции в Москве оставить официальные обращения. На призыв откликнулись 15 человек. По словам Салагая, их претензии «были тщательно зафиксированы и переданы в работу».

В Сочи задержали главу отделения «Альянса врачей» по Краснодарскому краю Юлию Волкову, которая снимала одиночный пикет. На нее составили протокол о нарушении правил публичных мероприятий и отпустили из полиции. О задержаниях в других городах не сообщалось.

Председатель профсоюза Анастасия Васильева заявляла, что акция направлена против несправедливого увольнения и уголовного преследования врачей, низких зарплат и коррупции в здравоохранении.

«Альянс врачей» — профсоюз, созданный осенью 2018 года при помощи политика Алексея Навального.