В Париже за 117 тысяч евро продали сапоги Наполеона. Он носил их в последней ссылке на острове Святой Елены

Сапоги, принадлежавшие французскому императору Наполеону Бонапарту, продали на аукционе в Париже более чем за 117 тысяч евро. Об этом сообщил французский аукционный дом Drouot.

Первоначально ботфорты оценивались в 50-80 тысяч евро.

Drouot отмечает, что Наполеон носил эти сапоги во время своей на острове Святой Елены. Потом ботфорты одолжили скульптору Карло Марочетти, который работал над статуей Бонапарта. Марочетти подарил их сенатору Полю Ле Ру, в семье которого и хранились сапоги.