В центре Лондона мужчина напал с ножом на прохожих. Его задержали

На Лондонском мосту в центре столицы Великобритании неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих.

Мужчину попыталась обезвредить группа проходящих мимо людей. Через несколько минут на мост прибыли подразделения полиции; сотрудники открыли по нападавшему огонь, он был ранен, после чего его задержали.

О преступнике пока ничего не известно, мотивы его действий неясны. О других пострадавших не сообщается.

Поправка. В первоначальной версии заметки сообщалось, что полицейские застрелили преступника. Редакция приносит извинения читателям.