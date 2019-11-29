В России создадут приложение, предупреждающее пешеходов о машинах. Оно может попасть под закон о предустановке российского ПО

В России появится бесплатное приложение, которое будет предупреждать пешеходов в наушниках или со смартфонами в руках о приближении автомобиля. Об этом РИА Новости рассказал вице-президент НП «ГЛОНАСС» Евгений Белянко.

Приложение будет собирать данные с «умных» светофоров и в фоновом режиме оповещать пользователя о наличии машин в 100-200 метрах от него. Программа также будет учитывать скорость движения автомобилей и дорожные условия.

Приложение создают в рамках проекта . На его разработку потратят четыре-пять миллионов рублей (Белянко не уточнил источник финансирования). Планируется, что к концу 2020 года сервис начнут тестировать в нескольких российских городах.

Предполагается, что приложение может попасть под закон о предустановке российского ПО, отмечает РИА Новости.

25 ноября Совет Федерации одобрил законопроект, по которому зарубежные производители электроники с 1 июля 2020 года должны будут устанавливать российское программное обеспечение на смартфоны, компьютеры и smart-TV. Список таких программ должно определить правительство.