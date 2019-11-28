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Суд приговорил активиста «Голоса» Романа Удота к 320 часам обязательных работ. Его обвинили в угрозе убийством сотруднице НТВ

Источник: ИА «Закон»
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Мировой суд участка № 263 в подмосковных Химках приговорил активиста «Голоса» Романа Удота к 320 часам обязательных работ. Об этом сообщает ИА «Закон».

Удота признали виновным в угрозе убийством из-за слов, сказанных сотруднице телеканала НТВ Александре Мирошниченко. Удот утверждал, что журналисты НТВ несколько лет следили за ним. В марте 2018 года у него произошел конфликт со съемочной группой телеканала, в ходе которого Удот сказал: «Я вас убью, вы поймите меня».

Кроме Мирошниченко потерпевшим по делу проходил сотрудник НТВ Эдуард Журавлев.

Сам Роман Удот не признал вину. Он говорил, что поддался на провокацию со стороны журналистов. 

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