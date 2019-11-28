Сбербанк создал компанию для развития беспилотного транспорта в России

Сбербанк и группа компаний Сognitive Technologies, занимающаяся разработкой софта, создадут совместное предприятие, которое займется развитием беспилотного транспорта.

Компания, получившая название Cognitive Pilot, будет развивать системы помощи водителю автомобиля на базе технологий искусственного интеллекта. Разработанные ей продукты, как ожидается, будут использоваться в сфере транспорта, сельского хозяйства и компьютерного зрения.

Сумма сделки не раскрывается. В компании Сognitive Technologies назвали сделку «самой крупной на рынке высокотехнологических компаний в России» после совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru.