Число иностранцев, изучающих русский язык, со времен распада СССР сократилось вдвое

Количество иностранцев, которые изучают русский язык или обучаются на нем в школах, колледжах и вузах, со времен распада СССР сократилось почти в два раза. Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад подведомственного Минобрнауки Центра социологических исследований.

В начале 1990-х годов число иностранцев, изучавших русский язык, составляло 74,6 миллиона человек. К 2014 году их количество сократилось до 51,2 миллиона, к 2018-му — до 38,2 миллиона. Без учета стран бывшего СССР число изучавших русский упало по всему миру за постсоветский период с 20 миллионов человек до чуть более миллиона.

По мнению авторов доклада, в будущем русскоговорящих станет еще меньше. Если в 2015 году при общемировом населении 7,5 миллиарда человек число владеющих русским языком составило 243 миллиона (3,2%), то к 2025 году при численности населения 8 миллиардов человек, русскоговорящих останется 215 миллионов (2,7%).

Русским языком владеют 235 миллионов человек по всему миру (включая россиян), его используют в 27 странах.

Русский занимает десятое место в мире по распространению. Первое место занимает английский (более 1,5 миллиарда говорящих), второе — китайский (более 1,4 миллиарда), третье — хинди и урду (650 миллионов).