Число иностранцев, изучающих русский язык, со времен распада СССР сократилось вдвое
Количество иностранцев, которые изучают русский язык или обучаются на нем в школах, колледжах и вузах, со времен распада СССР сократилось почти в два раза. Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад подведомственного Минобрнауки Центра социологических исследований.
В начале 1990-х годов число иностранцев, изучавших русский язык, составляло 74,6 миллиона человек. К 2014 году их количество сократилось до 51,2 миллиона, к 2018-му — до 38,2 миллиона. Без учета стран бывшего СССР число изучавших русский упало по всему миру за постсоветский период с 20 миллионов человек до чуть более миллиона.
По мнению авторов доклада, в будущем русскоговорящих станет еще меньше. Если в 2015 году при общемировом населении 7,5 миллиарда человек число владеющих русским языком составило 243 миллиона (3,2%), то к 2025 году при численности населения 8 миллиардов человек, русскоговорящих останется 215 миллионов (2,7%).
Меньше стали владеть русским языком преимущественно в Восточной Европе и на Балканах, там к 2015 году осталось 8 миллионов русскоговорящих против 38 миллионов в 1990 году. В странах бывшего СССР также произошло снижение с 119,5 миллиона до 82,5 миллиона говорящих на русском. При этом выросло число владеющих русским языком в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии — с 1,2 до 4 миллионов.
Русским языком владеют 235 миллионов человек по всему миру (включая россиян), его используют в 27 странах.
Русский занимает десятое место в мире по распространению. Первое место занимает английский (более 1,5 миллиарда говорящих), второе — китайский (более 1,4 миллиарда), третье — хинди и урду (650 миллионов).