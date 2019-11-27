«В связи с ухудшением климатических условий». Минобороны предложило доплачивать контрактникам за службу в Крыму

Минобороны РФ предложило увеличить на 10% зарплаты контрактников, несущих военную службу в Крыму, «в связи с ухудшением климатических условий и обострением экологической обстановки в местах дислокации воинских частей».

В проекте постановления правительства, разработанном министерством, предлагается доплачивать контрактникам как тем, кто несет службу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

По мнению Минобороны, Крым нужно отнести к «пустынным и безводным местностям», поскольку с 2014 года на полуострове наблюдается нехватка пресной воды. Ведомство связывает это с тем, что в апреле 2014 года прекратили подачу воды из реки Днепр в Крым.